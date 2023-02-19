مبابي بشأن تصريحات "النظام الغذائي": لم أقصد نيمار

شدد كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أنه لم يقصد انتقاد البرازيلي نيمار، زميله في الفريق الفرنسي، عندما أشار إلى أنه يتعين على لاعبي الفريق "تناول طعام جيد وأخذ قسط كاف من النوم ".

وأحرز مبابي هدفين في مرمى ليل خلال لقاء الفريقين يوم الأحد ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليقود باريس سان جيرمان لتحقيق انتصار مثير على منافسه 4 - 3، معززا موقع ناديه على قمة ترتيب المسابقة، بعدما عاد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بخسارته المباغتة 1- 3 أمام مضيفه موناكو.

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وافتتح مبابي التسجيل لسان جيرمان في مرمى ليل بصناعة نيمار، الذي أضاف الهدف الثاني، قبل أن يضطر النجم البرازيلي للخروج من ملعب (حديقة الأمراء)، بسبب تعرضه لإصابة بالغة في كاحل القدم.

وطالب مبابي زملاءه في سان جيرمان بالاهتمام بمستويات لياقتهم البدنية وطاقتهم قبل مباراة الإياب في الثامن منمارس القادم ضد بايرن ميونخ الألماني بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد يوم واحد من تصوير نيمار في أحد فروع مطعم (ماكدونالدز) الشهير في أحد ليالي العاصمة الفرنسية باريس.

ويسعى سان جيرمان لتعويض خسارته صفر - 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه أمام بايرن الأسبوع الماضي، من أجل الاستمرار في المسابقة القارية التي يحلم الفريق بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه.

وكشف كريستوف غالتييه، مدرب سان جيرمان، خلال استعداد الفريق لمباراة الأحد، أنه ناقش الأمر مع نيمار، لكن مبابي كان مصرا على أن تصريحاته لم تكن بمثابة انتقاد لزميله البرازيلي.

وصرح مبابي لشبكة (أمازون برايم سبورت): رأيت أن الناس كانوا يتحدثون عن نيمار، وما حدث. لم يكن تعليقا ضده.

وشدد مبابي: نحتاج إلى كل اللاعبين. إنها حقا نصيحة للجميع. لأنه، كما قلت، عندما تتوافر لديك جميع العناصر، ينبغي أن تشعر بالفارق. لقد رأينا ذلك في بداية المباراة.

وأوضح مبابي: آمل أن يعود نيمار قريبا لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا.

وأثار نيمار القلق بشأن طبيعة إصابته، بعدما ظل يبكي وهو يغادر الملعب على محفة، فيما قال غالتييه: من المحتمل أن يكون هناك التواء في الكاحل، سنرى مدى الخطورة. يجري فحصه الآن.