مدرب برايتون: مستوى حكام الدوري الإنجليزي سيئ جداً

قال روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون أند هوف ألبيون إن مستوى حكام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيئ جدا بعد حصوله على بطاقة حمراء عقب هزيمة فريقه 1-صفر من فولهام يوم السبت.



وتفجر غضب المدرب الإيطالي بعد صفارة النهاية وهاجم الحكم دارين إنغلاند في نفق الملعب.



وهيمن برايتون على اللقاء لكن ألغى الحكم هدفين له بداعي التسلل، وتراجع بعد هذه النتيجة للمركز السابع خلف فولهام.



والتقى دي تسيربي برئيس لجنة الحكام هاورد ويب بوسط الأسبوع في اجتماع بعد قرار خاطئ بإلغاء هدف لفريقه الأسبوع الماضي.



وعن صدامه مع الحكم إنغلاند قال دي تسيربي إنه لن ينزعج اذا تقابل مع ويب مجددا.



وأبلغ الصحفيين يوم السبت: قلت للحكم إنني اجتمعت هذا الأسبوع مع رئيسه هاورد ويب وأهدرت وقتا من عملي ووظيفتي لأنني اعتقد أن مستوى التحكيم بالدوري الممتاز سيء جدا.



وأضاف: من أجل التطور يجب أن يختلف الأداء، الحكم اليوم لم يتصرف جيدا، لكن هذه ليست مشكلة، لم أتلفظ بأي كلمات سيئة لكنني عبرت له عن رأيي.



وتابع: ستكون آخر مرة أحضر فيها اجتماعا مع لجنة الحكام.



وهذه الهزيمة الأولى لبرايتون في ست مباريات بالدوري وشكلت ضربة لآماله في التأهل للمنافسات الأوروبية.



وواصل دي تسيربي: لست غاضبا لأننا لعبنا مباراة مذهلة، يجب أن نمضي في طريقنا. لست محبطا لأن هذا رأيي في الحكم، عندما أتحدث عن الحكام أتحدث عن الأداء، لم يكن واضحا جدا في تصرفاته.

مادة اعلانية