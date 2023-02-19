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فرحة ميسي بالهدف

هدف ميسي "القاتل" ينقذ باريس سان جيرمان من فخ ليل

باريس - د ب أ
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سجل ليونيل ميسي هدفا في الوقت القاتل ليقود فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه ليل 4 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدفين نظيفين سجلهما كيليان مبابي ونيمار في الدقيقتين 11 و17 ،غير أن فريق ليل استطاع تقليص الفارق بهدف سجله بافودي دياكيتي في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بتقدم سان جيرمان 2 - 1.

وفي الشوط الثاني، سجل جوناثان ديفيد هدف التعادل لفريق ليل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم أضاف جوناثان بامبا الهدف الثالث لليل في الدقيقة 69 ،غير أن كيليان مبابي سجل هدف التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يسجل ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة خروج البرازيلي نيمار، نجم سان جيرمان، على محفة من المباراة ،وكان يبدو أنه يعاني من إصابة في كاحله الأيمن إثر اصطدام مع بنيامين أندريه، لاعب ليل، بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس.

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