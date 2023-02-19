يوفنتوس يهزم سبيزيا بثنائية

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فاز يوفنتوس على مضيفه سبيزيا 2 -صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل مويس كين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 32، قبل أن يضيف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 66.
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ورفع يوفنتوس رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، علما بإنه تم خصم 15 نقطة منه بسبب مخالفات مالية.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد سبيزيا عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.
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