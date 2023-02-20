الشرطة الألمانية "قلقة" من مباراة شالكه ودورتموند

أبدت الشرطة الألمانية حالة من القلق إزاء احتمالات وقوع مزيد من أعمال العنف خلال مواجهة الديربي المقررة بين فريقي شالكه وبوروسيا دورتموند في مارس المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء ذلك بعدما تعرض مشجعو شالكه لاعتداءات عنيفة الأحد قبل مباراة الفريق أمام مضيفه يونيون برلين.

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وتعرض أربعة أشخاص على الأقل لإصابات خطيرة إثر شجار جماعي خارج مقر نادي شالكه قبل مباراة الفريق أمام يونيون برلين في المرحلة الحادية والعشرين من البوندسليغا.

وافترضت الشرطة أن المجموعة التي هاجمت مشجعي شالكه كانت مكونة من مشجعين لفريقي روت-فايس إيسن وبوروسيا دورتموند، وهما منافسين إقليميين لشالكه متذيل ترتيب الدوري الألماني.

وذكر متحدث باسم الشرطة يوم الاثنين :نناشد الناديين وجماهير الطرفين بعدم تصعيد الوضع بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة.



وأضاف أنه لا يمكنه استبعاد أن يكون للهجوم الذي تعرض له مشجعو شالكه، رد فعل خلال مباراة الديربي المقررة في 11 مارس.



وكانت السلطات قد اعتبرت بالفعل مباراة الديربي بين شالكه ودورتموند، حدثا ذي درجة عالية من المخاطر.



ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق الأهداف فقط خلف بايرن ميونخ المتصدر وأمام يونيون برلين، بينما يقبع شالكه في المركز الثامن عشر الأخير.