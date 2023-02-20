توتنهام يدين الإساءات العنصرية ضد الكوري سون

طالب توتنهام هوتسبير الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت باتخاذ إجراءات رادعة بعد تعرض مهاجمه سون هيونغ مين لإساءات عنصرية خلال الفوز 2-صفر على وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وأحرز سون قائد كوريا الجنوبية (30 عاما) الهدف الثاني بعد أربع دقائق من نزوله بديلا في قمة لندنية باستاد توتنهام.



وذكر توتنهام في بيان عبر تويتر: علمنا بالإساءات العنصرية المستهجنة تماما التي استهدفت سون خلال المباراة.



وأضاف النادي: نقف بجوار سون ونطالب مجددا كل الشركات التي تدير وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات باتخاذ موقف.



وفي أغسطس الماضي عاقب تشيلسي أحد ملاك التذاكر الموسمية بالإيقاف لأجل غير مسمى عقب توجيه إهانة عنصرية لسون خلال التعادل 2-2 مع توتنهام في ستامفورد بريدج.



وتعرض إيفان توني مهاجم برنتفورد لإهانات عنصرية عبر "إنستغرام" في وقت سابق هذا الشهر بعد تسجيل هدف التعادل 1-1 أمام أرسنال.

مادة اعلانية