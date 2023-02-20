حارس مانشستر سيتي: "كذبوا" على هالاند.. وظلموه

يرى البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي أن زميله النرويجي إيرلنغ هالاند هو المهاجم الذي يحتاجه الفريق، مشيرا إلى أن الحديث عن أن هالاند يحرز فقط الأهداف السهلة مجرد "كذب".

وسجل هالاند 32 هدفا خلال 31 مباراة مع سيتي على مستوى كافة البطولات منذ انضمامه من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني العام الماضي، ليتصدر قائمة الهدافين على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

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وأحرز هالاند 26 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن سيتي يواجه منافسة شرسة في حملة الدفاع عن اللقب من جانب ارسنال ومانشستر يونايتد.

وتعرض هالاند (22 عاماً) لانتقادات مؤخرا، وقال الأسطورة الفرنسي تييري هنري أن هاري كين مهاجم توتنهام ربما يليق أكثر بمانشستر سيتي، في الوقت الذي أكد فيه جيمي كارارغر المدافع السابق لليفربول أن هالاند ربما اختار النادي الخطأ.

ولكن إديرسون يرى أن هالاند يليق بأسلوب لعب سيتي، وقال عنه لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الاثنين: عندما جاء إلى سيتي قلنا إنه سيحرز الكثير من الأهداف وهذا حدث بالفعل، إنه هداف مذهل، إنه يتطلع دائما للتسجيل ومساعدة الفريق.

وأضاف إنه المهاجم الذي نحتاج إليه لأنه بالمقارنة بغابريل جيسوس، إنهما مختلفان، فغابي يحب التوغل من على الأجنحة، إنه لاعب قوي ومتعدد المهارات، هالاند يلعب بشكل أكثر مركزية، يفضل التواجد داخل الصندوق، يجيد لعب هذا الدور.



وأوضح إيدرسون: هذا هو الفارق الأساسي، عندما تبلغ الثلث الأخير من الملعب يكون لديك دائما شخص ما داخل منطقة الجزاء.

وأكد: الكثير من الناس يقولون أن أغلب الاهداف التي يحرزها سهلة، لكنه كذب، إنها منطقته هذه هي أفضل قدراته. إنه لا يسجل أهدافًا سهلة، بل يضع نفسه في أماكن جيدة.

وختم الحارس البرازيلي بالقول: أتمنى أن يستمر في تسجيل العديد من الأهداف ، مما يجعلنا سعداء وسنواصل العمل معًا من أجل كل الألقاب.