ريال مدريد يفقد 4 لاعبين أمام ليفربول.. وعودة بنزيمة

عاد المهاجم كريم بنزيمة إلى تشكيلة ريال مدريد التي تزور ليفربول في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بعد غيابه عن لقاء أوساسونا الأخير بدوري الدرجة الأولى الإسباني للراحة وسط شكوك حول حالته البدنية.

لكن حامل اللقب استبعد ثنائي خط الوسط الأساسي توني كروس وأوريلين تشواميني بسبب المرض.



وعانى الألماني كروس من مشكلة بالمعدة منعته من خوض آخر مباراتين أمام إلتشي وأوساسونا، فيما أصيب تشواميني لاعب فرنسا بنزلة برد ولم يشارك في اللقاء السابق خلال الفوز 2-صفر على أوساسونا.



وتضم قائمة الغائبين أيضا الظهير الأيسر فيرلان ميندي والمهاجم البديل ماريانو، وعوضه المدرب كارلو أنشيلوتي بالمهاجم الصاعد ألفارو رودريغيز الذي لفت الأنظار بصناعة هدف أمام أوساسونا.



وتشمل قائمة أنشيلوتي أربعة لاعبين من فريق الشباب (كاستيا) وهم رودريغيز وثنائي الوسط ماريو مارتين وأريباس والحارس لويس لوبيز.



وستتكرر المواجهة بين الناديين بعد نهائي العام الماضي حين فاز ريال 1-صفر بهدف فينيسيوس جونيور ليحقق لقبه 14 معززا رقمه القياسي، كما فاز بطل إسبانيا على فريق المدرب يورغن كلوب في نهائي 2018.