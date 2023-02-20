غالتييه: نيمار سقط ضحية جدول المباريات المزدحم

يرى كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن الجدول المتكدس بالمباريات لعب دورا في إصابة نيمار الأخيرة بعد التواء كاحل المهاجم البرازيلي وخروجه من الملعب على محفة خلال الفوز بعد انتفاضة 4-3 أمام ليل بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.
وغادر نيمار، الذي أحرز الهدف الثاني بالدقيقة 17، الملعب باكيا في وقت مبكر بالشوط الثاني عقب التحام مع بنجامين أندريه لاعب ليل أسفر عن التواء الكاحل.
وقال سان جيرمان إن نيمار لا يعاني من كسر وسيواصل تقييم حالته في غضون 48 ساعة، دون الكشف عن مدة محتملة لغيابه.
وأكد غالتييه: هذا ليس سوء حظ، توجد أسباب دائما وراء الإصابات، الجدول وتعاقب المباريات، ليست مسألة عشوائية، إصابة نيمار تعقد الأمور بالطبع.
وتعرض نيمار (31 عاما) لإصابة بنفس الكاحل في كأس العالم بقطر العام الماضي وغاب عن مباراتين.
ويحل سان جيرمان المتصدر ضيفا على غريمه مرسيليا، صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط، مطلع الأسبوع المقبل ثم يستضيف نانت قبل أن يواجه بايرن ميونخ خارج أرضه في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا حين يسعى لتعويض خسارته ذهابا 1-صفر.
وغاب نيمار خلال فترتين طويلتين بسبب إصابته بكسور قبل مواجهة ريال مدريد في دور 16 بدوري الأبطال في 2019 وأمام مانشستر يونايتد بنفس المرحلة في العام التالي، وودع الفريق الفرنسي البطولة في المناسبتين.
-
مبابي بشأن تصريحات "النظام الغذائي": لم أقصد نيمارشدد كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أنه لم يقصد انتقاد البرازيلي نيمار، زميله في الفريق الفرنسي، عندما أشار إلى أنه يتعين على لاعبي ... رياضة عالمية
-
نيمار يتعرض لإصابة قوية أمام ليل في الدوري الفرنسيخرج البرازيلي نيمار على محفة من مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ليل المقامة حاليا بالدوري الفرنسي لكرة القدم.وصنع النجم البرازيلي الهدف الأول ... رياضة عالمية
-
غالتييه يجتمع بنيمار بعد حادثة "القمار"عقد كريستوف غالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي جلسة مع نيمار نجم الفريق، وذلك بعد الصورة التي ظهر فيها المهاجم البرازيلي خارجا من أحد ... رياضة عالمية