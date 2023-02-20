مدرب فرانكفورت: نابولي لا يلعب مثل الطليان

أكد أوليفر غلاسنر مدرب آينتراخت فرانكفورت يوم الاثنين إن نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيتحلى بالشراسة وسيعتمد بشكل كبير على الضغط بقوة على فريقه في مباراة ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.



وتصدر نابولي مجموعته في دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول بعدما فاز خمس مرات في ست مباريات.



ويتقدم بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه في الدوري الإيطالي ولديه سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في الدوري‭‭ ‬‬حتى الآن قابلة للزيادة مع تسجيله لهدفين على الأقل في كل مباراة.



وقال غلاسنر للصحفيين قبل المواجهة يوم الثلاثاء على ملعبه: هدفنا واضح وهو التأهل. الفريقان في حالة جيدة ومستقرة. نابولي لا يلعب مثل الفرق الإيطالية. يلعب بشراسة، يضغط على المنافس بشكل لا يصدق. نعلم ذلك وجهزنا أنفسنا لهذه المهمة الصعبة.



وواصل: هناك ما هو أكثر من الهجوم لدى نابولي وهو التوازن المذهل وعدم استقبال الأهداف. قدم عروضا استثنائية في دور المجموعات.

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