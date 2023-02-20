"اللاجئون والسجناء والأيتام" يكشفون مواقف الراحل أتسو

كشفت التقارير الإعلامية الغانية، يوم الاثنين، عن الكثير من الجوانب الإنسانية للاعب الدولي الراحل كريستيان أتسو، الذي توفي تحت أنقاض المبنى الذي يسكنه بعدما دمره زلزال بقوة 7.8 درجة في جنوب تركيا، إذ استخدم موهبته وثروته لانتشال المحرومين من الفقر.

وكان أتسو (31 عاما) في عداد المفقودين بعد انهيار المبنى السكني في هطاي منذ السادس من الشهر الجاري.

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وكان نائب رئيس غانا محمدو باوميا على رأس مستقبلي نعش اللاعب المغطى بعلم البلاد في مطار كوتوكو الدولي بالعاصمة أكرا، يوم الاثنين.

وقال إبراهيم أوبونغ كوارتنغ، مؤسس منظمة "Crime Check Foundation"، والصديق المقرب للاعب الراحل: دفع كريستيان أتسو الفواتير الطبية والغرامات لأكثر من 150 سجينًا وأعطاهم أيضًا رأس مال للتجارة في وقت سابق.

كما قام في 2018، بدفع الأموال من أجل إطلاق سراح تسعة سجناء أفارقة، وقالت التقارير الغانية، إنه تبرع بملغ 7 آلاف جنيه إسترليني لدعمهم، كما قام قبل ذلك بدفع الأموال مقابل إطلاق سراح امرأة تبلغ من العمر 62 عاما وابنتها اللتين تم سجنهما لسرقة الذرة.

وأشارت التقارير، إلى أن أتسو تواصل مع المنظمة الخيرية، للمساعدة في إطلاق سراح بعض السجناء في غانا، الذين سجنوا لارتكابهم جرائم صغيرة، وتعهد بدعم المزيد من السجناء مستقبلا.

كما لفتت التقارير إلى أن إحدى السجينات المفرج عنهم، والتي استفادت من دعم أتسو، أما لتوأمان، سجنت بسب عض يد أحد أفراد أسرتها أثناء شجار، تمكنت المؤسسة الخيرية من مساعدتها عبر استئجار مسكن فخم للأم وأطفالها، كما تم منحهم دعما ماليا لشراء الاحتياجات وتسهيل حياتهم.

و غرد الحساب الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غانا، قائلا بعد تأكيد وفاة اللاعب: لقد وقفت مع اللاجئين، وكنت مانحا فخورا بجهود المفوضية لجمع التبرعات في غانا، نشعر بحزن عميق لسماع أنك لا تستطيع النجاة، تعازينا القلبية لعائلتك بأكملها.

وناشدت سيدة في برلمان غانا، على تحقيق رغبة كريستيان أتسو، الذي رغب في رؤية مشروع قانون الأحكام غير الاحتجازية، وبالفعل تم تمريره ليصبح قانونا، حيث أعرب اللاعب في 2021 عن رغبته في تمرير القانون، ليلقى الشبان فرصة جديدة في الحياة.

والحكم غير الاحتجازي، هو بديل لعقوبة السجن، حيث يمكن للقاضي إدانة الجاني لخدمة المجتمع، إضافة إلى أنه تأثر بحقيقة أن السجون في غانا تفتقر إلى المرافق الأساسية لجعل المكان مناسبا للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما كشف كريز كلاون، ممثل كوميدي نيجيري، أنه كان أحد المستفيدين من أعمال أتسو الخيرية، وقال بعد وفاة النجم الغاني: كان كريستيان يدعمني منذ فترة طويلة في عام 2015، عندما فقدت والدي، اتصل بي وعرض علي التكفل بدعمي حتى تخرجي، وقد فعل ذلك، لقد كان صديقا رائعا.

إلى جانب دعم السجناء واللاجئين، لطالما تبرع أتسو بأحذية كرة القدم إلى لاعبي ناديه السابق في غانا.

وبالتعاون مع المنظمة الخيرية، كان كريستيان أتسو يقدم يد العون للأطفال الأيتام، ويزورهم بانتظام عندما يعود إلى بلاده في الصيف، ويحضر لهم الهدايا مثل الكتب والأدوات المكتبية والأشياء الأساسية الأخرى، وساهم في تطوير المبنى الخاص بهم.

ولعب أتسو مع تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون وقضى فترة في الرائد السعودي قبل أن ينتقل إلى هطاي سبور في سبتمبر 2022.

وخاض أتسو 65 مباراة مع منتخب غانا وساعده في بلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية 2015 عندما خسر الفريق أمام ساحل العاج بركلات الترجيح. وشارك لآخر مرة مع غانا في 2019.