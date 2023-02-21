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محمد النني

أرسنال يعلن تمديد عقد المصري النني

لندن - د ب أ
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع النجم المصري محمد النني، حتى يونيو 2024.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت :محمد البالغ من العمر "30 عاما" يعد عنصرا بالفريق يحظى بالتقدير ويتمتع بالخبرة، ويعد حاليا اللاعب الأكثر بقاء ضمن صفوف الفريق الذي انضم له قادما من بازل السويسري في يناير 2016.

وأضاف النادي: لاعبنا المصري الدولي شارك في 155 مباراة معنا في كل المسابقات، سجل ستة أهداف وصنع عشرة أهداف خلال فترة الأعوام السبعة التي قضاها في النادي.

ومن جانبه، قال محمد النني: أنا سعيد للغاية، أعشق هذا النادي وجماهيرنا كثيرا، وسأقدم كل ما لدي للمساعدة على أن نكون في أفضل حال ممكن في كل يوم أتواجد فيه هنا.

وعن كونه اللاعب الأكثر بقاء مع الفريق، قال النني: أنا فخور للغاية بكوني أمثل هذا النادي الرائع منذ عام 2016. الروح والتكاتف لدينا في الفريق من الأمور الإيجابية للغاية، وأنا سعيد للغاية بتمديد تعاقدي.

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