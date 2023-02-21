أوسيمين يثير القلق في نابولي: ربما أترك الفريق

رفض فيكتور أوسيمين نجم فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم استبعاد رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات المقبلة، رغم أنه يصب تركيزه على التتويج مع الفريق قبل تلك الفترة، إذ يحظى باهتمام كبير من قبل عدة أندية أوروبية.



ورغم أن تركيزه ينصب حاليا على مساعدة نابولي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ حقبة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، أبقى أوسيمين الباب مفتوحا أمام احتمالات رحيله عن الفرق بنهاية الموسم.



وقال أوسيمين في تصريحات لشبكة "إي.إس.بي.إن" الإخبارية :عندما تؤدي بشكل جيد، تتابعك أندية القمة حول العالم، خاصة من مسابقات الدوري الخمس الكبرى، وكوني أجذب انتباه تلك الأندية البارزة، يثبت أنني أؤدي بشكل رائع، وهذا يمنحني الحافز لتقديم المزيد لنفسي ولفريقي.

وتابع : لكن تركيزي ينصب الآن على نابولي، والنادي له القرار الأخير. أرغب فقط في مساعدة فريقي في الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب. في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث، ولكن الأمر لا يتوقف علي. فالقرار بيد النادي.

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وسجل أوسيمين 18 هدفا ليساعد نابولي في التربع على صدارة الدوري الإيطالي بفارق 15 نقطة أمام أقرب منافسيه، ولا يتفوق عليه في مسابقات الدوري الخمس الكبرى بأوروبا سوى إيرلنغ هالاند نجم مانشستر سيتي، والذي سجل 26 هدفا.