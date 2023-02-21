الإسباني غراسيا مدرباً لليدز خلفاً لمارش

أعلن ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع خافي غراسيا مدرب فالنسيا وواتفورد السابق خلفا لجيسي مارش.

وأقيل مارش في السادس من فبراير بعد سلسلة من النتائج المخيبة تركت النادي يكافح الهبوط.

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ويحتل ليدز المركز 19 برصيد 19 نقطة من 23 مباراة وسيواجه ساوثهامبتون متذيل الترتيب يوم السبت.

وقال ليدز في بيان "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع خافي غراسيا لتدريب الفريق الأول شريطة حصوله على تصريح العمل اللازم".