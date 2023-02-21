الحكم الإسباني الذي تلقى أموالاً من برشلونة: أنا مصاب بالزهايمر

أعلن محامي خوسيه نيغريرا، يوم الثلاثاء، عن معاناة الحكم المتهم بالحصول على أموال من برشلونة من مرض الزهايمر، مما يقف أمام جلوسه على المنصة في حالة قيام مكتب المدعي العام برفع القضية أمام قاض.



وكشفت تحقيقات المدعي العام في كاتالونيا خلال وقت سابق، دفع مجلس إدارة نادي برشلونة السابق برئاسة جوسيب بارتوميو رشوة لخوسيه نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بينما أكد الرئيس الحالي جوان لابورتا أنه سيقاضي الذين يحاولون تشويه صورة النادي عبر مثل هذه الأخبار.



وكشفت إذاعة "كادينا سير" عن دفع إدارة بارتوميو أموالا لشركة تدعى "داسنيل 95" يرأسها الحكم الإسباني السابق خوسيه ماريا نيغريرا ونائب رئيس لجنة الحكام سابقا، وأن إدارة النادي دفعت مليونا و400 ألف يورو للشركة خلال رئاسة بارتوميو.



وشغل نيغريرا منصبه في الاتحاد الإسباني لكرة القدم من عام 1994 حتى 2018، وكشفت تقارير مكتب الادعاء العام في برشلونة أن النادي دفع المبلغ في الفترة بين 2016 و2018.



وذكرت صحيفة " إل إسبانيول" أن نيغريرا قد لا يتحمل المسؤولية الجنائية في حالة قيام النيابة بفتح التحقيقات بشأن المدفوعات، أمام قاض من برشلونة، ويمكن أن يتسبب مرض الزهايمر في عدم جلوس الحكم السابق في مقعد الاتهام.

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