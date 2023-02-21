القاضي يرفض الإفراج عن داني ألفيش

أكدت محكمة إقليمية، يوم الثلاثاء، أن قاضيا إسبانيا رفض طلب لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش بالإفراج عنه وأمر ببقائه في الحبس الاحتياطي مع استمرار التحقيق في مزاعم ارتكابه جريمة الاعتداء الجنسي في ملهى ليلي في برشلونة.



ودخل المدافع الدولي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، السجن دون كفالة في يناير بعدما احتجزته الشرطة واستجوبته.

وداني ألفيش هو أكثر لاعب فاز ببطولات في كرة القدم، إذ أمضى جل مسيرته الرياضية مع برشلونة الإسباني الذي لعب له فترتين، كما لعب مع إشبيلية، باريس سان جيرمان وسانتوس بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.