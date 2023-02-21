إنجلترا تواجه أستراليا ودياً دعماً لمرضى الزهايمر

سيلعب منتخبا إنجلترا لكرة القدم للرجال والسيدات ضد أستراليا وديا هذا العام، وستذهب الأموال لصالح الجمعية البريطانية لدعم مرضى ألزهايمر.



ويستضيف منتخب السيدات الفائز ببطولة أوروبا نظيره الأسترالي على ملعب برنتفورد في 11 أبريل نيسان، بينما يلعب منتخب الرجال يوم 13 أكتوبر في ويمبلي.



وقال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا للرجال: سيكون الفريق الأسترالي ندا قويا في لندن في المباراتين. كلنا نعرف مدى التنافس الرياضي بين البلدين، مما يضيف إثارة ومتعة للمواجهتين.



وتستضيف أستراليا ونيوزيلاندا منافسات كأس العالم للسيدات 2023 في شهري يوليو وأغسطس.



وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقع اتفاقية لمدة عامين مع الجمعية البريطانية لدعم مرضى ألزهايمر في أغسطس 2021.

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