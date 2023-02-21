إيقاف أوباميكانو مباراة واحدة

تلقى دايوت أوباميكانو مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بعد أن حصل على البطاقة الحمراء وطُرد في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2 - 3 يوم السبت الماضي.

وسيغيب أوباميكانو بذلك عن صفوف بايرن ميونخ في المباراة المرتقبة أمام يونيون برلين يوم الأحد المقبل.

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ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني برصيد 43 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند ويونيون برلين.

وكان الحكم توبياس ويلز قد طرد أوباميكانو في الدقيقة الثامنة من المباراة بسبب تدخل مثير للجدل مع الحسن بليا خلال انطلاق الأخير نحو المرمى.