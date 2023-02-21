تشيلسي يعلن خروج أزبيليكويتا من المستشفى

قال نادي تشيلسي يوم الثلاثاء إن قائده سيزار أزبيليكويتا غادر المستشفى بعد ثلاثة أيام إثر تعرضه لإصابة بارتجاج في المخ أثناء الهزيمة من ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم‭ ‬يوم السبت الماضي.



وتعرض اللاعب الإسباني لركلة في رأسه دون قصد من سيكو مارا لاعب ساوثهامبتون خلال الشوط الثاني ليغادر ملعب ستامفورد بريدج على محفة.



وقال النادي اللندني في بيان: الفريق الطبي للنادي يراقب عن كثب حالة سيزار ويلتزم ببروتوكولات علاج الارتجاج المعمول بها لضمان سلامته. سيزار شاهد تدريب يوم الثلاثاء قبل بدء العمل على العودة للملاعب.



ويلتقي تشيلسي خارج ملعبه مع جاره توتنهام يوم الأحد المقبل، حيث تعتمد عودة أزبيليكويتا للمشاركة على بروتوكولات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز بشأن حالات الارتجاج في المخ.

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