ريال مدريد يعلن وفاة رئيسه الفخري

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء وفاة لاعب الفريق السابق أمانسيو أمارو فاريلا الرئيس الفخري للنادي عن عمر يناهز "83 عاما".

وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت :وداعا أمانسيو، الرئيس الفخري لريال مدريد. توفي أمانسيو أمارو فاريلا عن عمر يناهز "83 عاما". كان مرجعا لريال مدريد والرئيس الفخري الحالي لنادينا، كان لاعبا في ريال مدريد من عام 1962 إلى عام 1976. طوال تلك المواسم الـ 14 لعب 471 مباراة وسجل 155 هدفا وأصبح أحد أكبر أساطير فريقنا.

مادة اعلانية

وأضاف ريال مدريد :ولد في 16 أكتوبر 1939 في لاكورونيا الإسبانية وانضم إلى ريال مدريد قادما من ديبورتيفو، حيث كان هداف دوري الدرجة الثانية.

وتابع :كان أحد أفضل اللاعبين في مركز الجناح في كرة القدم العالمية، لاعب سريع، يتمتع بمهارات مراوغة رائعة ومسجلا لأهداف حاسمة، كالتي سجلها ضد بارتيزان في نهائي كأس أبطال أوروبا السادس.

وتابع النادي في بيانه :بالإضافة إلى كأس أوروبا، فاز أمانسيو بالدوري تسع مرات وبكأس إسبانيا ثلاث مرات. ومع المنتخب الإسباني، شارك في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا الأولى التي فاز بها عام 1964. وفي العام نفسه حصل على المركز الثالث في التصويت على الكرة الذهبية.

وأضاف :ترك أمانسيو إرثه أيضا في الفريق الرديف لريال مدريد. صنع التاريخ على رأس كاستيا الذي فاز معه بلقب دوري الدرجة الثانية عام 1984، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق آخر في كرة القدم الإسبانية. بدأ الموسم التالي كمدرب للفريق الأول وكان حاسما في توحيد جيل من لاعبي كرة القدم الأسطوريين.

واختتم ريال مدريد استعراض مسيرة أمانسيو وذكر :"في 2 أكتوبر 2022، تم انتخابه بالإجماع رئيسا فخريا لريال مدريد في الجمعية العامة غير العادية. كان أمانسيو أحد أهم لاعبي كرة القدم في عصره وكان جزءا من فريق الفيفا الذي واجه البرازيل في ماراكانا عام 1968، وحصل على الميدالية الذهبية للاستحقاق الرياضي لمساهمته في الرياضة الإسبانية.