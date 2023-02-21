سابقة تاريخية.. ريال مدريد يصطف مع برشلونة في قضية الحكم

أصدرت أندية الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية بياناً أعربت من خلاله قلقها من قضية المدفوعات المالية التي قدمها برشلونة لخوسيه نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في فترة سابقة، بينما رفض ريال مدريد الانضمام إليها وفضل الوقوف في صف غريمه التاريخي.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني يوم الثلاثاء بياناً جاء فيه: غالبية أندية الليغا أعربت عن قلقها العميق بشأن هذا الأمر الذي يعتبرونه شديد الخطورة.

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وأضافت أن 40 ناديًا من أصل 42 تنافس في الدرجتين الأولى والثانية صوتت لرسالة مشتركة للتأكيد على أنها تنكر وترفض الحقائق.

وطالب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني من جوان لابورتا رئيس النادي بالاستقالة، إذا لم يشرح جيدًا أو بطريقة أكثر منطقية لماذا دفع النادي هذه الاموال لنيغريرا.

وأكد تيباس أنه على الرغم من انتهاك لوائح تضارب المصالح فإنه لا يمكن فرض عقوبات تأديبية رياضية بسبب مرور خمس سنوات، رغم أنه قد لا يزال يواجه محاكمة خاصة.



وقال برشلونة في البداية إن نيغريرا كان يتقاضى أجرًا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام.