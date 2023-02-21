غياب ثنائي مانشستر سيتي عن التدريبات

غاب كيفن دي بروين وايميريك لابورت يوم الثلاثاء عن مران مانشستر سيتي الإنجليزي الذي أقيم بحضور وسائل الإعلام ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مضيفه لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأثار غياب صانع الألعاب دي بروين والمدافع لابورت عن المران تساؤلات حول إمكانية مشاركتهما في المباراة.

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وشارك كلا اللاعبين في المباراة التي انتهت بالتعادل مع نوتنغهام فورست 1 - 1 يوم السبت الماضي، وقد لعب لابورت طوال 90 دقيقة بينما جرى تبديل دي بروين قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

كذلك غاب جون ستونز عن مران اليوم الذي خضع له الفريق قبل السفر إلى ألمانيا، حيث لا يزال يتعافى من إصابة في الفخذ.

ومن المقرر أن يعقد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مؤتمرا صحفيا يعلن فيه عن التطورات بالفريق، عقب الوصول إلى ألمانيا.