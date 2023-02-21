فيرنر: لوكاكو أعاق تطوري.. وأردت الرحيل بأي طريقة

كشف تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني لكرة القدم عن أسباب وتفاصيل رحيله عن تشيلسي الإنجليزي والعودة إلى الفريق الألماني في أغسطس الماضي، إذ أكد أنه كان يريد الرحيل عن الفريق بأي شكل.

وفي مقابلة لصحيفة "الصن" البريطانية، لم يخف فيرنر خيبة أمله من توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي، وصرح قائلا إنه في وقت ما كان فقط يريد الرحيل عن الفريق الإنجليزي، وذلك قبل أن يعود إلى لايبزيغ.

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وقال فيرنر في المقابلة التي نشرت مساء الاثنين: قضيت ستة أشهر رائعة في البداية مع تشيلسي، وقدمت ما توقعته مني الجماهير وكذلك إدارة النادي. سجلت الأهداف وقدمت مباريات جيدة. وبعدها نسي المدرب كل هذا، هذا لم يكن عادلا.

وبعد التتويج مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021، عاد فيرنر إلى لايبزيغ في أغسطس الماضي كي "يستمتع" بكرة القدم من جديد.



وقال فيرنر: في النهاية، يحب المدير الفني بعض اللاعبين أكثر من غيرهم، هذا طبيعي تماما، ويجب تقبل ذلك. أكبر مشكلة تمثلت في وضع مهاجم مثل لوكاكو أمامي في الموسم الثاني، بعد أن فزت بدوري الأبطال عبر المشاركة في كل مباريات الفريق الأول تقريبا.

وأكد أنه لم يكن هناك أي توتر بينه وبين توخيل، لكنه أوضح أن المدرب الذي ضمه للفريق، وهو فرانك لامبارد، أقيل بعدها بأشهر قليلة، مضيفا :هذا ليس أفضل شيء بالنسبة للاعب انضم إلى الفريق بعد الحديث مع المدرب.