لابورتا: قناع تيباس سقط.. ويعاني من "رهاب" برشلونة

ردّ رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، بقوة على خافيير تيباس الثلاثاء، متهمًا إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة"، بعد أن قال رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم إن على لابورتا أن يستقيل "إذا لم يشرح موقفه" بشأن فضيحة دفع النادي الكاتالوني مبالغ مالية لشركة يملكها النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية.

قال لابورتا من ملعب كامب نو: تيباس يفبرك حملة ضد برشلونة وضدي. لقد أسقط قناعه. يواصل هوسه ببرشلونة ورهابه من نادينا.

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وتابع: أتذكر أنه شخص، في الماضي، أظهر كراهيته تجاه برشلونة. في عام 2005، كنائب لرئيس ألافيس، قدم شكوى لأنه لم يكن يريد أن يلعب ميسي في برشلونة.

قال تيباس الإثنين إن على لابورتا أن يستقيل إذا لم يستطع تفسير دفع برشلونة مبلغ سبعة ملايين يورو (7.46 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

تابع لابورتا هجومه: لا يغفر لنا كوننا لم نرغب في توقيع عقدهم مع سي في سي (صندوق الاستثمار) الذي يديره بنفسه. لا يمكنه تحمل أننا نؤيد الدوري السوبر الأوروبي. هذه هي طريقته المعتادة.

وأضاف: لن أعطي تيباس متعة الاستقالة من منصبي كرئيس لنادي برشلونة. هذا القرار يتخذه سوسيوس (الأعضاء المساهمون في النادي). أي شخص يحاول تشويه تاريخ وصورة نادي برشلونة سيتلقى ردًا قاسيًا.