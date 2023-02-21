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يونايتد
النادي أرجع سبب الزيادة إلى ارتفاع كلفة استضافة المباريات

مانشستر يونايتد يرفع أسعار تذاكره لأول مرة منذ 11 عاماً

مانشستر - رويترز
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كشف مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أنه سيرفع أسعار تذاكر حضور مبارياته للبالغين في الموسم القادم بنسبة خمسة بالمئة بعدما ظل السعر ثابتا خلال المواسم 11 الأخيرة.

وأضاف يونايتد أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكلفة استضافة المباريات والتي زادت بنسبة 40 بالمئة في السنوات الخمس الماضية و11 بالمئة في آخر 12 شهرا.

وقال النادي في بيان: الزيادة المتواضعة في السعر لموسم 2023-2024 ضرورية لتمكين النادي من العمل على أساس مستدام، لقد أبقينا ارتفاع الأسعار أقل بكثير من المعدل الحالي للتضخم، أسعار التذاكر في أولد ترافورد، جنبا إلى جنب مع أسعار الطعام والشراب في يوم المباراة، ستظل من بين أكثر الأسعار المعقولة في الدوري الممتاز.

وأضاف النادي أن أسعار التذاكر الموسمية لمن هم دون 16 عاما وللصغار ستبقى كما هي مع استمرار الخصم بنسبة 50 بالمئة لحاملي التذاكر الموسمية لمن هم 65 عاما أو أكثر.

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