مدرب لايبزيغ يكشف إمكانية مشاركة نكونكو أمام سيتي

يحوم الشك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو العائد الى الملاعب قبل أربعة أيام فقط في مباراة فريقه لابيزيغ الألماني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق ما أفاد مدربه ماركو روزه.

وعاد نكونكو إلى الفريق يوم السبت بمشاركته كبديل في الفوز على فولفسبورغ 3-صفر بعد ثلاثة أشهر من الغياب نتيجة إصابة تعرض لها خلال معسكر المنتخب الفرنسي التحضيري لمونديال قطر والذي وصل فيه "الديوك" الى النهائي قبل الخسارة أمام الأرجنتين.

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وقال روزه يوم الثلاثاء "لم يتمكن كريستو من المشاركة في جزء من التمارين بسبب رد فعل عضلاته بعد المجهود الذي بذله ضد فولفسبورغ"، مضيفاً "من الواضح بالنسبة لنا أنه لا يستطيع بدء المباراة ضد سيتي. الآن، علينا أن نرى كيف تتطور هذه المشاكل وأن نرى ما إذا كان بإمكانه أن يكون معنا غداً. إنها رغبتنا لكننا لا نريد المخاطرة لأنه لا يزال لدينا الكثير من المباريات الأخرى".

وبعدما كان أفضل هدافي الدوري الألماني قبل العطلة الشتوية، حرم نكونكو من خوض مونديال قطر الذي أقيم في نوفمبر وديسمبر بعد تعرضه لتمزق في الرباط الخارجي للركبة اليسرى عشية السفر الى الدوحة.

وبعد ثلاثة أشهر من الغياب، عاد يوم السبت ودخل مكان البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة 69 من المباراة ضد فولفسبورغ.

وفي حوالي عشرين دقيقة داخل الملعب، خلق الفرنسي الدولي فرصة كبيرة وقدّم تمريرة حاسمة للنمساوي كونراد لايمر كي يسجل الأخير الهدف الثاني لفريقه قبل خمس دقائق على النهاية.

وما زال لايبزيغ يُقاتل على ثلاث جبهات هذا الموسم، بوجوده في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال وربع نهائي الكأس المحلية التي يحمل لقبها (يتواجه مع بوروسيا دورتموند)، إضافة الى تخلفه بفارق 4 نقاط فقط عن ثلاثي الصدارة في الدوري المحلي قبل 13 مرحلة على النهاية.

وسجل نكونكو 12 هدفاً في 12 مباراة خاضها في الدوري الألماني قبل الإصابة، كما تألق في دور المجموعات من دوري الأبطال بتسجيله ثلاثة أهداف، أحدها في الفوز على ريال مدريد الإسباني (3-2)، مع تمريرة حاسمة.