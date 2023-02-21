مفاجأة.. باريس "يطرد" ميسي ونيمار لإرضاء غرور مبابي

قرر لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إبعاد النجمين ليونيل ميسي ونيمار الموسم المقبل لصناعة فريق يتمحور حول الفرنسي كيليان مبابي لضمان استمراره مع نادي العاصمة.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ، بينما وصل بعده ميسي بأربعة أعوام عقب فشله بتمديد عقده مع برشلونة الإسباني بسبب قوانين رابطة الدوري المالية.

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وقالت إذاعة "مونت كارلو" يوم الثلاثاء أن كامبوس اتخذ القرار النهائي وهو عدم تمديد تعاقد ميسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن مخرج للبرازيلي نيمار، من أجل تشكيل فريق يكون نجمه الأول كيليان مبابي.



وارتبط مبابي العام الماضي بالانتقال إلى ريال مدريد كلاعب حر إلا أنه مدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية بشكل مفاجئ شهر مايو.

وأشارت المحطة الشهيرة إلى أن النادي اتخذ هذا القرار لتسليط الأضواء بأكملها على الفرنسي كيليان مبابي، إذ كان هذا أحد شروط قبوله عرض التجديد مع النادي الباريسي ورفض العرض المغري من ريال مدريد الصيف الفائت.

ولم يصل ميسي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان على تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف، بينما دائماً ما أحاطت الشكوك حول استمرار نيمار منذ قدومه إلى النادي من برشلونة الإسباني بعد كسر تعاقده مع الأخير.