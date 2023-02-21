نجم برشلونة: وقعت في "حفرة".. وأذهب إلى الطبيب النفسي أسبوعياً

كشف فيران توريس مهاجم نادي برشلونة الإسباني أن معاناته مع الفريق الفترة الماضية كانت أشبه بالسقوط في حفرة والتي كانت نتيجة لمحاولته أن يكون "لاعبا آخر".
وانتقل توريس إلى فريق إقليم كتالونيا في شتاء 2021 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي ومنذ عودته إلى إسبانيا سجل الجناح الشاب 12 هدفا في 54 مباراة مبينة معاناته التهديفية في تلك الفترة.
وبعد مباراة قدم فيها توريس مستوى لائقا بحسب قوله أمام قادش في الدوري الإسباني فقد كشف لاعب مانشستر سيتي السابق أنه بدأ بإيجاد نفسه من جديد بمساعدة المقربين منه والطبيب النفسي.
وفي تصريحات نقلتها "سبورت" الإسبانية كشف توريس: كنت مهووسا بالأهداف وكأنني كنت أود أن أكون لاعبا آخر وليس أنا، لم أكن أكترث لمبارياتي السيئة أو المتواضعة كنت فقط أريد أن أسجل.
وأضاف: لطاما كنت لاعبا يلعب بشكل جماعي سواء بالثنائيات أو بخلق التوازن و صناعة الأهداف وكنت في فترات سابقة أساهم أيضا بتسجيل الأهداف لكني واجهت فترة طويلة سيئة بعدها ولم أعلم كيف أعالجها.
وأبان توريس أسباب هبوط مستواه: تعرضت لإصابة في التحضيرات الصيفية بالإضافة إلى ختام الموسم الماضي، كلتاهما تراكمتا وجعلتاني أشعر بأني أسقط في حفرة دون أن أرى سبيل الخروج منه وهو أمر لم يسبق لي أن واجهته.
وفي سبيل التعافي من فترته المتواضعة أوضح فيران: بدأت بتذكر كيف وصلت إلى برشلونة، وعودت نفسي على الذهاب إلى الطبيب النفسي إذ أزوره 3 مرات أسبوعيا في بعض الأحيان.
-
الحكم الإسباني الذي تلقى أموالاً من برشلونة: أنا مصاب بالزهايمرأعلن محامي خوسيه نيغريرا، يوم الثلاثاء، عن معاناة الحكم المتهم بالحصول على أموال من برشلونة من مرض الزهايمر، مما يقف أمام جلوسه على المنصة في حالة ... رياضة عالمية
-
برشلونة يعزز صدارته بثنائية في شباك قادشواصل برشلونة انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه السهل 2 - صفر على ضيفه قادش، يوم الأحد، ... رياضة عالمية
-
برشلونة يعلن إصابة بيدري.. وغيابه لقرابة شهرأكد نادي برشلونة الإسباني يوم الجمعة إصابة لاعبه الشاب بيدري بإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن، فيما أشارت تقارير محلية إلى غيابه ما بين ثلاثة ... رياضة عالمية