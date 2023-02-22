أسطورة ليفربول: يجب "التحقيق" لمعرفة أسباب الخماسية

يشعر ستيفن جيرارد، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي بالصدمة من الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه 2 - 5 أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعقب تقدمه بهدفين نظيفين حملا توقيع الأوروغوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح بعد مرور 14 دقيقة فقط على انطلاق المباراة، صدم ليفربول محبيه، بعدما استقبلت شباكه 5 أهداف أمام الريال، لينال خسارة قاسية في معقله ملعب آنفيلد.

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ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تصريحات جيرارد عقب المباراة، حيث قال: "هذا اختبار للواقع".

وأضاف جيرارد "حقق ليفربول بداية مثالية في المباراة، لكن منذ تلك اللحظة عاد ريال مدريد للقاء وفرض سيطرته على مجريات الأمور".

وشدد جيرارد على أن "أي فريق يستقبل خمسة أهداف ، يتعين عليه أن يجرى تحقيقا لمعرفة السبب في ذلك. سيكون هناك القليل من البحث عن الذات الآن".

وأصبح ليفربول بحاجة لما يشبه المعجزة من أجل الاستمرار في المسابقة، التي توج بها 6 مرات، حيث يتعين عليه الفوز بفارق 4 أهداف على الريال في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة العودة المقررة يوم 15 مارس المقبل، من أجل نيل بطاقة الترشح لدور الثمانية.