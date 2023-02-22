أنشيلوتي: فينيسيوس أكثر لاعب "حاسم" في عالم كرة القدم

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني أن فينيسيوس جونيور هو "اللاعب الأكثر حسما في عالم كرة القدم"، وذلك بعد تألقه في المباراة التي انتهت بالفوز على ليفربول الإنجليزي 5 -2 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتأخر ريال مدريد مبكرا في المباراة بهدفين سجلهما داروين نونيز ومحمد صلاح، لكن رده كان قاسيا وقلب الموازين لصالحه بخمسة أهداف سجل منها فينيسيوس هدفين وكريم بنزيمة هدفين وكان الهدف الآخر من نصيب إيدير ميليتاو.
وساهم فينيسيوس في 27 هدفا، بالتسجيل والصناعة، في كل المسابقات هذا الموسم ولا يتفوق عليه في ذلك سوى سبعة لاعبين في مسابقات الدوري الخمس الكبرى بأوروبا، لكن أنشيلوتي لا يعتبر أن أي لاعب آخر يتفوق على نجمه البرازيلي في هذا الجانب.
وقال أنشيلوتي في تصريحاته للصحافيين عقب مباراة الثلاثاء: اليوم، في رأيي الشخصي، هو اللاعب الأكثر حسما في عالم كرة القدم".
وأصبح فينيسيوس البالغ من العمر 22 عاما و224 يوما، أصغر لاعب يسجل ثنائية في شباك ليفربول على ملعب أنفيلد في بطولة أوروبية كبرى منذ أن حقق الأسطورة يوهان كرويف ذلك في ديسمبر 1966 وعمره 19 عاما و233 يوما.
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