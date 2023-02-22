إنريكي: صلاح حصل على ملايين ليفربول.. وتحول إلى شخص آخر

طالب خوسيه إنريكي لاعب ليفربول السابق، المدرب يورغن كلوب بالبحث عن بديل للنجم المصري محمد صلاح، إذ وصف الأخير بأنه "شخص آخر" بعدما حصل على أعلى راتب في الفريق ومن الأعلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي بعد تجديد عقده الأخير شهر يوليو الماضي.

وتلقى ليفربول مساء الثلاثاء خسارة ثقيلة على أرضه أمام ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، وهي أثقل هزيمة يتلقاها الفريق الأحمر في عصر مدربه الألماني كلوب.

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وقال المدافع الإسباني الذي لعب بين 2011 و2016 مع ليفربول لـ"بي تي سبورت": صلاح يعيش في قوقعة منذ فبراير 2022 وتحديداً بعد خسارة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال.



وواصل: لقد توقف تماماً، والأمر لا ينطبق عليه وحده بل حتى فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد، هناك هبوط فضيع في المستوى، كما أن المدرب كلوب يتحمل جزءاً من ذلك، إذ لا يمكن السماح لساديو ماني بالرحيل وتعويضه بداروين نونيز وكودي غاكبو، ربما يحتاجون إلى الوقت للتأقلم، لكن لن يكون بمقدور أحدهما تعويض ماني.



ومدد النجم المصري تعاقده مع ليفربول في صيف 2022 لمدة 3 أعوام بعد عدة أشهر كان استمراره مع الحمر محل شك، إذ يحصل بموجب العقد الجديد على 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

وعاد إنريكي للحديث عن صلاح قائلاً: كان محمد جيداً أمام ريال مدريد، لكن لا أعرف ما يجري معه منذ خسارة الكأس الإفريقية قبل عام، لقد جدد عقده مع النادي وحصل على واحد من أكبر رواتب الدوري الإنجليزي، لكنه بات شخصاً آخراً، والواجب على النادي الآن التفكير بالتعاقد مع لاعب جديد للتنافس مع صلاح وأخذ مكانه في القائمة.

وأصبح صلاح في مباراة ريال مدريد هداف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا بعدما هز شباك الضيف ليتجاوز القائد التاريخي ستيفن جيرارد برصيد 42 هدفاً.

