تن هاغ: المواجهات القوية "ممتعة".. ونجاحي يقاس بالألقاب

أبدى الهولندي إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عدم قلقه من خوض مواجهات قوية في وقت مبكر من مسيرته مع الفريق، مشددا على ضرورة أن يقاس نجاحه بالألقاب.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع برشلونة في إياب دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس وذلك قبل ثلاثة أيام من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل.

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وقال تن هاغ: جميعا نريد لعب مباريات كبيرة، حينما كنا صغارا كنا نحلم بذلك، نحن الآن في ذلك الوضع خلال شهر فبراير، هناك مباريات كبيرة قادمة، نحن نستمتع بذلك حقا ونتطلع إليه ، ويجب علينا أن نفعل كل ما لدينا لأننا نريد أن نحقق الفوز.

وبتعادله المثير مع برشلونة 2 - 2 في ملعب "كامب نو" الاسبوع الماضي، كان الفريق قريبا من إلحاق مضيفه بالخسارة الثانية على ملعبه هذا الموسم.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بأن فريقه حصل على ما يستحقه من التعادل، قال تن هاغ إن التحسن في النتائج فقط ليس هدفه مع الفريق "الأمر لا يتعلق فقط بالتحسن، الأمر يتعلق بالبطولات، علينا أن نحافظ على عقليتنا وأن نحاول تحسين أنفسنا في كل يوم".

وتابع تن هاغ: غدا علينا تقديم أفضل أداء لنا في الموسم، ويجب علينا أن نثق في ذلك.