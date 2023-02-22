رومينيغه: "رشوة" برشلونة أضحكتني.. ولست مستغرباً

أكد الألماني كارل-هاينز رومينيغه أسطورة منتخب "المانشافت" والنادي البافاري السابق، أنه دائما ما شعر بشيء غريب في كل مرة زار فيها إسبانيا، مضيفا أنه لم يستغرب أنباء رشوة الحكام الأخيرة إلا أنها جعلته يضحك.

وانتشرت منذ الأسبوع الماضي أنباء تفيد بأن رئيس مجلس إدارة برشلونة السابق جوسيب بارتوميو دفع أموالا لمكتب استشارات تحكيمية يقوده إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق ما تسبب بإثارة جدل كبرى في كرة القدم الإسبانية.

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وفي لقاء مع "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية كشف رومينيغه الذي لم يعد يشغل منصب رئيس بايرن ميونخ التنفيذي:عندما قرأت عن قضية نيغريرا ضحكت ولكن الخبر لم يفاجئني لأني كنت أشعر بشيء غريب في كل مرة نذهب إلى إسبانيا، هذه الأمور غير مقبولة بتاتا لأنها لا تؤثر على كرة القدم المحلية فقط، أمور التحكيم وإدارة المباريات يجب أن تؤخذ بجدية واحترام.