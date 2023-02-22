سباليتي يحذر نابولي من التراخي أمام فرانكفورت

حذر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم من اعتبار المواجهة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا محسومة، وذلك رغم فوز نابولي على آينتراخت في عقر داره 2 - صفر مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر.
وحسم نابولي المباراة على ملعب "دويتشه بنك بارك" بهدفين نظيفين سجلهما فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينزو في الدقيقتين 40 و65 من المواجهة التي شهدت أيضا طرد راندال كولو مواني من صفوف آينتراخت في الدقيقة 58 .
وقال سباليتي في تصريحات عقب المباراة: علينا فعل ذلك، لنرى ما إذا كنا سنستمر على هذا المسار، ونواصل التفوق. لا يمكن أن نعتبر أننا تأهلنا تلقائيا.
ولم يسبق لنابولي التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكن انتصاره في مباراة الثلاثاء من المفترض أن يسهل مهمته في مباراة الإياب المقررة على ملعبه في 15 مارس المقبل.
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