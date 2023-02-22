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هدفه في مرمى كورتوا

صلاح يصبح هداف ليفربول التاريخي في البطولات الأوروبية

لندن - د ب أ
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عادل محمد صلاح قائد المنتخب المصري إنجاز الإيفواري ديدييه دروغبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول الإنجليزي خلال مباراته أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح هدفه الـ 44 في البطولة القارية ليعادل الرقم القياسي لدروجبا النجم الأسطوري لتشيلسي الإنجليزي.

كما كسر صلاح الرقم القياسي لأسطورة ليفربول ستيفين جيرارد، حيث سجل هدفه رقم 42 بقميص الفريق الإنجليزي في دوري الأبطال، مقابل تسجيل جيرارد 41 هدفا.

كما اعتلى صلاح صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا برصيد ثمانية أهدافا متفوقا بهدف وحيد على كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

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