فان دايك يستفز جماهير ليفربول: ابحثوا عن "روبوتات"

استفز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، جماهير ناديه بتصريح غريب عن أخطاء الفريق في مواجهة ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انتهت 5-2 لمصلحة الأخير، قائلاً إنه ليس من المنطقي توقع تقديم أداء مثل "الروبوتات" في كل مباراة.

وتقدم ليفربول بهدفين في مواجهة ريال مدريد لكن الفريق الإسباني قلب الموازين لصالحه وحقق الفوز 5 2 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

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ولم يشكك فان دايك في غياب الفريق عن الأداء المعهود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الأخطاء واردة نظرا لأن اللاعبين بشر، وقال فان دايك في تصريحاته للصحفيين: في دوري أبطال أوروبا، هناك لاعبون ذو مستويات عالية في كل الفرق. يمكنهم معاقبتك عند ارتكاب الأخطاء.

وأضاف: هذا ما فعلوه في الشوط الثاني، وهذا كان واضحا. كانت هناك أخطاء لم يكن من المفترض أن نرتكبها، ولكن هذا يحدث في كرة القدم.

وختم: نحن لسنا روبوتات، أحيانا تحدث الأخطاء. هذا هو ما في الأمر. أول شيء يمكننا فعله هو التعلم من الأخطاء والتركيز على المواجهة المقبلة لضمان عدم تكرار الأخطاء.