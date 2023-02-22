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فان دايك
فان دايك بعد أحد الأهداف الخمسة التي تلقتها شباك فريقه أمام ريال مدريد

فان دايك يستفز جماهير ليفربول: ابحثوا عن "روبوتات"

العربية.نت
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استفز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، جماهير ناديه بتصريح غريب عن أخطاء الفريق في مواجهة ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انتهت 5-2 لمصلحة الأخير، قائلاً إنه ليس من المنطقي توقع تقديم أداء مثل "الروبوتات" في كل مباراة.

وتقدم ليفربول بهدفين في مواجهة ريال مدريد لكن الفريق الإسباني قلب الموازين لصالحه وحقق الفوز 5 2 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ولم يشكك فان دايك في غياب الفريق عن الأداء المعهود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الأخطاء واردة نظرا لأن اللاعبين بشر، وقال فان دايك في تصريحاته للصحفيين: في دوري أبطال أوروبا، هناك لاعبون ذو مستويات عالية في كل الفرق. يمكنهم معاقبتك عند ارتكاب الأخطاء.

وأضاف: هذا ما فعلوه في الشوط الثاني، وهذا كان واضحا. كانت هناك أخطاء لم يكن من المفترض أن نرتكبها، ولكن هذا يحدث في كرة القدم.

وختم: نحن لسنا روبوتات، أحيانا تحدث الأخطاء. هذا هو ما في الأمر. أول شيء يمكننا فعله هو التعلم من الأخطاء والتركيز على المواجهة المقبلة لضمان عدم تكرار الأخطاء.

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