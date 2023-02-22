اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيكونام فولاذ
نيكونام خلال مباراة سابقة للنادي الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا

فولاذ: نيكونام ترك الفريق قبل يوم من اللحظة التاريخية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد نادي فولاذ خوزستان الإيراني يوم الأربعاء، استقالة مدربه جواد نيكونام عشية مواجهة الهلال السعودي حامل اللقب في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في تصرف وصفه مجلس إدارة النادي بـ"غير المهني".

وأعلن النادي في بيان قبول استقالة لاعب وسط منتخب إيران السابق الذي مثل بلاده في كأس العالم 2006 و2014 والتي قدمها عقب الفوز 1-صفر على الفيصلي السعودي يوم الأحد الماضي.

وقال النادي الإيراني عبر موقعه: تصرف نيكونام بشكل غير مهني إذ ترك الفريق قبل يوم واحد من أهم اللحظات في تاريخ النادي (مواجهة الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا) دون سابق إنذار.

وسيحل حمید رضا رجبي محل نيكونام مؤقتا عندما يلتقي فولاد مع الهلال في ملعب الجنوب بالدوحة الخميس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأساة عمر السوري الذي يبكي بحرقة زوجته وطفله الذين اختفوا تحت الركام مأساة عمر السوري الذي يبكي بحرقة زوجته وطفله الذين اختفوا تحت الركام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط