فولاذ: نيكونام ترك الفريق قبل يوم من اللحظة التاريخية

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أكد نادي فولاذ خوزستان الإيراني يوم الأربعاء، استقالة مدربه جواد نيكونام عشية مواجهة الهلال السعودي حامل اللقب في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في تصرف وصفه مجلس إدارة النادي بـ"غير المهني".
وأعلن النادي في بيان قبول استقالة لاعب وسط منتخب إيران السابق الذي مثل بلاده في كأس العالم 2006 و2014 والتي قدمها عقب الفوز 1-صفر على الفيصلي السعودي يوم الأحد الماضي.
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وقال النادي الإيراني عبر موقعه: تصرف نيكونام بشكل غير مهني إذ ترك الفريق قبل يوم واحد من أهم اللحظات في تاريخ النادي (مواجهة الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا) دون سابق إنذار.
وسيحل حمید رضا رجبي محل نيكونام مؤقتا عندما يلتقي فولاد مع الهلال في ملعب الجنوب بالدوحة الخميس.
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