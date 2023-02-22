فيرغسون يدعم مانشستر يونايتد قبل ملاقاة برشلونة

أعرب الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته الكبيرة باللقاء الخاص الذي جمعه مع مدرب الشياطين الحمر السابق الأسطورة السير أليكس فيرغسون على عشاء ليلة مواجهة فريقه ضد برشلونة الإسباني في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وقال تن هاغ في مؤتمر صحافي الأربعاء: أشعر بالسعادة عندما أتكلم مع اشخاص لديهم معرفة كبيرة، خبرة كبيرة، يريد أن يتقاسمها معي، تشعر بأنه يريد دعمك. تشعر بأن مانشستر يونايتد هو ناديه، فهو منغمس فيه تماما ويريدنا أن ننجح.

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وكان تن هاغ استلم منصبه مدربًا لمانشستر يونايتد مطلع الموسم الحالي. وبعد بداية صعبة شهدت خسارة فريقه المباراتين الأوليين في الدوري المحلي، نجح في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز ولا يزال متواجدًا في 4 مسابقات وهو الفريق الوحيد من الدوريات الخمس الكبرى الذي يحقق هذا الأمر.

وانتزع مانشستر يونايتد تعادلا ثمينًا 2-2 من معقل برشلونة ملعب كامب نو الأسبوع الماضي وسيخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد نيوكاسل الأحد، علمًا أن آخر لقب توج به الشياطين الحمر في مختلف المسابقات يعود إلى عام 2017 عندما أحرز الدوري الأوروبي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.