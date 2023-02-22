كلوب: ليفربول أهدى ريال مدريد 5 أهداف

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن فريقه أهدى ريال مدريد الفوز في المباراة التي فاز بها الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.



واهتزت شباك ليفربول بخمسة أهداف على أرضه لأول مرة في دوري الأبطال، كما أنها ثالث مرة يستقبل هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة على أرضه بجميع المسابقات هذا القرن.



وهذه هي الهزيمة السادسة في سبع مباريات لليفربول أمام ريال مدريد منها النهائي في 2018 و2022، مع انتظار فريق المدرب يورغن كلوب مباراة الإياب في موسم كارثي له.



وقال كلوب عقب المباراة: قلت للاعبين بعد المباراة إن الهزيمة تصبح هزيمة إذا لم نتعلم منها. لو سمحنا لمباراة واحدة بالتأثير علينا فهذا سيئ.



وأضاف: نعم نحن بحاجة إلى التحسن لكن يجب علينا النظر إلى الأمور الإيجابية أيضا. أهدينا ريال مدريد الأهداف الخمسة، وكان يمكننا فعل ما هو أفضل لكن ريال مدريد مختلف تماما.



وتابع: سنذهب إلى مدريد من أجل الفوز. ولا أعلم مدى إمكانية حدوث ذلك من عدمه.

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