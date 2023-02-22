"الانضباط" الإماراتية تعتبر النصر خاسراً أمام الوصل

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اعتبار النصر مهزوما 3-صفر أمام غريمه الوصل في مواجهة الجولة 17 من دوري المحترفين، والتي جرت قبل أيام بسبب خطأ إداري.



والتقى الجاران في 17 فبراير وفاز الوصل 2-صفر على النصر بهدفين في الشوط الثاني.



لكن النصر ارتكب خطأ إداريا بإشراك سبعة لاعبين أجانب ومقيمين لمدة أربع دقائق بين الدقيقتين 74 و78 بينما تنص لوائح دوري المحترفين على أنه "لا يجب أن يزيد عدد اللاعبين الأجانب ومواليد الدولة والمقيمين داخل الملعب عن ستة لاعبين".

كما قررت لجنة الانضباط تغريم النصر 10 آلاف درهم بسبب إلقاء جماهيره عبوات على لاعبي الوصل.



بينما وقعت اللجنة غرامة قدرها 25 ألف درهم على الوصل بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية.