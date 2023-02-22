اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
النصر الوصل
المباراة أقيمت يوم 17 فبراير وفاز بها النصر 2-0

"الانضباط" الإماراتية تعتبر النصر خاسراً أمام الوصل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اعتبار النصر مهزوما 3-صفر أمام غريمه الوصل في مواجهة الجولة 17 من دوري المحترفين، والتي جرت قبل أيام بسبب خطأ إداري.

والتقى الجاران في 17 فبراير وفاز الوصل 2-صفر على النصر بهدفين في الشوط الثاني.

لكن النصر ارتكب خطأ إداريا بإشراك سبعة لاعبين أجانب ومقيمين لمدة أربع دقائق بين الدقيقتين 74 و78 بينما تنص لوائح دوري المحترفين على أنه "لا يجب أن يزيد عدد اللاعبين الأجانب ومواليد الدولة والمقيمين داخل الملعب عن ستة لاعبين".

كما قررت لجنة الانضباط تغريم النصر 10 آلاف درهم بسبب إلقاء جماهيره عبوات على لاعبي الوصل.

بينما وقعت اللجنة غرامة قدرها 25 ألف درهم على الوصل بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما دلالة استخدام الغنوشي كلمة الطاغوت؟.. قاضي التحقيق يواجهه باتهام جديد ما دلالة استخدام الغنوشي كلمة الطاغوت؟.. قاضي التحقيق يواجهه باتهام جديد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط