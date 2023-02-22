"الانضباط" الإماراتية تعتبر النصر خاسراً أمام الوصل

وضع القراءة
100% حجم الخط
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اعتبار النصر مهزوما 3-صفر أمام غريمه الوصل في مواجهة الجولة 17 من دوري المحترفين، والتي جرت قبل أيام بسبب خطأ إداري.
والتقى الجاران في 17 فبراير وفاز الوصل 2-صفر على النصر بهدفين في الشوط الثاني.
لكن النصر ارتكب خطأ إداريا بإشراك سبعة لاعبين أجانب ومقيمين لمدة أربع دقائق بين الدقيقتين 74 و78 بينما تنص لوائح دوري المحترفين على أنه "لا يجب أن يزيد عدد اللاعبين الأجانب ومواليد الدولة والمقيمين داخل الملعب عن ستة لاعبين".
كما قررت لجنة الانضباط تغريم النصر 10 آلاف درهم بسبب إلقاء جماهيره عبوات على لاعبي الوصل.
بينما وقعت اللجنة غرامة قدرها 25 ألف درهم على الوصل بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
العين يهزم الوصل ويبتعد في صدارة الدوري الإماراتيعزز العين صدارته للدوري الإماراتي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الوصل 3-2 يوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة.وتقدم العين عن طريق لابا ... رياضة عربية
-
الشارقة يقلب النتيجة على الوصل بعشرة لاعبينقلب الشارقة تأخره بهدفين إلى فوز على الوصل 3 - 2 يوم الجمعة ، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.وتقدم فابيو ليما في الدقيقة ... رياضة عربية
-
الجزيرة يهزم الوصل وينتزع صدارة الدوري الإماراتيانتزع فريق الجزيرة صدارة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الوصل 3 – 2 يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة والتي ... رياضة عربية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية