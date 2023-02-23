الكرواتي لوفرين يعلن اعتزاله الدولي

أعلن ديان لوفرين، مدافع ليون الفرنسي يوم الخميس اعتزال اللعب الدولي مع منتخب كرواتيا بعد مسيرة حافلة حصوله على ميداليتين فضية وبرونزية في آخر مونديالين.

ومنذ الظهور الدولي الأول له في 2009، شارك لوفرين (33 عاماً) في 78 مباراة مع منتخب كرواتيا وساهم في بلوغه المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 قبل الخسارة أمام فرنسا ثم الحصول على المركز الثالث في مونديال قطر 2022.

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ونشر لوفرين بيانا في حسابه على "تويتر" والموقع الالكتروني للاتحاد الكرواتي لكرة القدم جاء فيه: حان الوقت بالنسبة لي لألقي كلمة الوداع الأخيرة للمنتخب الكرواتي الوطني، لكني سأبقى داعمًا كبيرًا إلى الأبد وسأتابع الفريق في كل مباراة قادمة، ما حققناه في السنوات الخمس الأخيرة كان أشبه بالحلم، لقد عشت كل لحظة منها بفخر شديد.



وارتدى لوفرين قميص ليفربول الإنجليزي بين عامي 2014 و2020 حيث توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز في العام التالي.