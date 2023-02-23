المغربي مزراوي يعود إلى بايرن بعد غياب شهرين

عاد المدافع المغربي نصير مزراوي إلى التدريبات الجماعية لنادي بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، بعد قرابة شهرين من إصابته بمضاعفات جراء فيروس كورونا بعد مشاركته مع "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022، حسب ما أعلن الخميس النادي البافاري.

وكتب بايرن عبر موقعه الإلكتروني "أهلاً بعودتك" ترحيباً بمشاركة مزراوي في أول تدريب جماعي له في العام 2023 مع حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية.

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وكان مزراوي (25 عاماً) أصيب بالتهاب في الغشاء المحيط بالقلب، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي أبعده عن الملعب لأكثر من شهرين.

وانتقل مزراوي إلى بايرن من أياكس الهولندي في صيف العام 2022، واكتسب مكانه للعب مع النادي البافاري وغالباً ما كان يشارك في الجانب الأيمن من الدفاع، بخلاف مركزه إلى اليسار مع المنتخب المغربي في مونديال 2022 ، حيث حلّ ثالثاً في إنجاز تاريخي إفريقي وعربي.