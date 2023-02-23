اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مزراوي بايرن هيرتا برلين
مزراوي لم يخض أي تدريب مع بايرن منذ بداية العام الجاري

المغربي مزراوي يعود إلى بايرن بعد غياب شهرين

ميونخ - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عاد المدافع المغربي نصير مزراوي إلى التدريبات الجماعية لنادي بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، بعد قرابة شهرين من إصابته بمضاعفات جراء فيروس كورونا بعد مشاركته مع "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022، حسب ما أعلن الخميس النادي البافاري.

وكتب بايرن عبر موقعه الإلكتروني "أهلاً بعودتك" ترحيباً بمشاركة مزراوي في أول تدريب جماعي له في العام 2023 مع حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية.

وكان مزراوي (25 عاماً) أصيب بالتهاب في الغشاء المحيط بالقلب، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي أبعده عن الملعب لأكثر من شهرين.

وانتقل مزراوي إلى بايرن من أياكس الهولندي في صيف العام 2022، واكتسب مكانه للعب مع النادي البافاري وغالباً ما كان يشارك في الجانب الأيمن من الدفاع، بخلاف مركزه إلى اليسار مع المنتخب المغربي في مونديال 2022 ، حيث حلّ ثالثاً في إنجاز تاريخي إفريقي وعربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحصار الحوثي يدفع النسوة في تعز إلى ممارسة أعمال شاقة لإعالة أسرهن الحصار الحوثي يدفع النسوة في تعز إلى ممارسة أعمال شاقة لإعالة أسرهن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط