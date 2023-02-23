غوارديولا: دوري الأبطال كان سهلاً في السابق

يعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كانت سهلة جدا في السابق، لكنها لم تعد كذلك، بعد تعادله مع مضيفه لايبزيغ 1-1 في ذهاب دور 16 يوم الأربعاء.



وأبلغ غوارديولا الصحافيين: دوري الأبطال بطولة متطلبة جدا الآن، في السابق كانت سهلة جدا، لكن اليوم كل الفرق قوية حقا ومجهزة بشكل جيد وتحظى بمدربين رائعين.



وأهدر سيتي، الذي يطارد لقبه الأول في دوري الأبطال، تقدمه عبر الجزائري رياض محرز في الشوط الأول ليستقبل هدف التعادل من المدافع يوسكو غفارديول في الدقيقة 70، وتبقى الفرص متساوية في لقاء الإياب باستاد الاتحاد الشهر المقبل.



وأضاف المدرب الإسباني الفائز باللقب مرتين مع برشلونة في 2009 و2011 : تطلعاتي ليست كبيرة، لم أصل إلى هنا وأنا أفكر في الفوز 4-صفر، احتجنا إلى فرض السيطرة لأنها مواجهة من 180 دقيقة، لم أرغب في الخسارة 4-3 هنا، لذا ستكون المباراة مفتوحة في مانشستر.



وتابع في مقابلة مع محطة "بي.تي سبورت" ردا على انتقادات غياب الفاعلية: في ألمانيا كنت سعيدا بالأداء طيلة اللقاء وليس فقط في الشوط الأول، ماذا توقعتم؟ أن نلعب مباراة ودية هنا؟ كم عدد المباريات التي شاهدتوها للايبزيغ؟ يتوقع الناس أن نأتي إلى هنا للفوز 5-صفر، هذا ليس واقعيا.



وواصل: هذه رابع مباراة لنا في عشرة أيام وسافرنا في كل المباريات، نحن فريق جيد ونواصل عملنا الجيد، إذا توقع الناس أن نفوز 4-صفر فأنا آسف، لا يمكننا ذلك.



ولم يجر غوارديولا أي تغيير خلال اللقاء، ورد على ذلك قائلا: لدي خيار لإجراء خمسة تغييرات لكن هذا ليس إجباريا، أنا مدرب بارع ويمكنني تحديد ما يجب فعله.

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