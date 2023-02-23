فوربس: 11 لاعباً سيغادرون برشلونة بسبب محمد صلاح

سيتخلص برشلونة الإسباني من 11 لاعباً لتحقيق حلم مدربه تشافي هيرناندز بإكمال "مثلث السحر" في خط الهجوم بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لينضم إلى الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي، وسط صعوبات مالية يعيشها النادي العريق منذ قرابة 3 أعوام.

وبحسب "فوربس" الأميركية فإن نادي برشلونة أبدى اهتماما حقيقيا بضم المصري هداف ليفربول التاريخي في البطولات الأوروبية تلبية لرغبة مدربه تشافي هيرنانديز الباحث عن جناح مميز بعد تواضع مستويات الثلاثي أنسو فاتي وفيران توريس والبرازيلي رافينيا، إلا أن تكلفة التعاقد مع نجم ليفربول ستكون مكلفة مالياً نظراً للمشاكل المالية التي يعاني منها النادي وارتفاع ديونه.

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وجدد صلاح عقده مع نادي ليفربول الموسم الماضي ليمتد حتى 2025 ما يعني أن الإسبان سيسعون إلى جمع قرابة 200 مليون يورو للتعاقد معه أو التخلص من عدد من اللاعبين وأجورهم ما قد يصل إلى 11 لاعبا.

وعلى الرغم من موسم ليفربول المتواضع حتى الآن ومع تباين مستوى المهاجم المصري إلا أنه ساهم مباشرة في هدفي فريقيه الوحيدين على ريال مدريد في اللقاء الذي انتهى بخسارة "الحمر" 2 - 5 بصناعة الأول وتسجيل الثاني.