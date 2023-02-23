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لوكاكو سجل بعد فترة صيام طويلة عن الأهداف

لوكاكو يعود للتسجيل في فوز إنتر الصعب على بورتو

ميلان - د ب أ
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خطف إنتر ميلان الإيطالي فوزا في الدقائق الأخيرة على ضيفه بورتو البرتغالي 1 - صفر يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة 86.

وأكمل بورتو المباراة بعشر لاعبين منذ الدقيقة 77، بعد طرد لاعبه أوتافيو الذي حصل على الإنذار الثاني لدى تدخله القوي على التركي هاكان شالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان وتقام مباراة الإياب في ملعب بورتو يوم 14 مارس المقبل.

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