لوكاكو يعود للتسجيل في فوز إنتر الصعب على بورتو

خطف إنتر ميلان الإيطالي فوزا في الدقائق الأخيرة على ضيفه بورتو البرتغالي 1 - صفر يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة 86.

مادة اعلانية

وأكمل بورتو المباراة بعشر لاعبين منذ الدقيقة 77، بعد طرد لاعبه أوتافيو الذي حصل على الإنذار الثاني لدى تدخله القوي على التركي هاكان شالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان وتقام مباراة الإياب في ملعب بورتو يوم 14 مارس المقبل.