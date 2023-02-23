لوكاكو يعود للتسجيل في فوز إنتر الصعب على بورتو

وضع القراءة
100% حجم الخط
خطف إنتر ميلان الإيطالي فوزا في الدقائق الأخيرة على ضيفه بورتو البرتغالي 1 - صفر يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة 86.
مادة اعلانية
وأكمل بورتو المباراة بعشر لاعبين منذ الدقيقة 77، بعد طرد لاعبه أوتافيو الذي حصل على الإنذار الثاني لدى تدخله القوي على التركي هاكان شالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان وتقام مباراة الإياب في ملعب بورتو يوم 14 مارس المقبل.
اقرأ أيضاً
-
إنتر يهزم أودينيزي بثلاثيةفاز إنتر ميلان على ضيفه أودينيزي 3 -1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز ... رياضة عالمية
-
صدام بين ليفربول وريال مدريد.. وآينتراخت يصارع نابوليتتواصل منافسات جولة ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء حيث يتجدد الصدام بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ... رياضة عالمية
-
سيتي يتطلع للثأر من لايبزيغ.. وإنتر في مواجهة شائكة أمام بورتويخوض مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة ثأرية عندما يحل ضيفا على لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية