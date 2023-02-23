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موراتا لاهوز
موراتا دافع عن البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد

موراتا يطالب بإيقاف "العنصريين" مدى الحياة

مدريد - رويترز
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‭ ‬طالب ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني بإيقاف المشجعين الذين يوجهون إهانات عنصرية للاعبين مدى الحياة بعد حوادث متفرقة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، والاستهداف المتكرر لفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

وتعرض فينيسيوس مهاجم البرازيل لإساءات عنصرية من جماهير فرق منافسة في عدة مناسبات هذا الموسم، آخرها خلال الفوز 2-صفر على أوساسونا بالدوري يوم السبت الماضي.

وقال موراتا لشبكة "إي.إس.بي.إن" قبل قمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مطلع الأسبوع المقبل: في أول مرة يرتكب فيها مشجع هذا التصرف داخل استاد يجب إيقافه مدى الحياة، هذا ليس مقبولا وليس مفهوما، لا مكان لهذه التصرفات في كرة القدم، هذا سبب لطرد هؤلاء.

وواصل: يجب أن نسير على نهج الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا فعل شخص ما هذا التصرف داخل أو خارج الملعب لا يسمح له مجددا بحضور منافسات رياضية، هذا ما يجب تطبيقه في إسبانيا أيضا.

وقالت رابطة الدوري الإسباني أمس الأربعاء إنها قدمت ثلاث شكاوى قانونية بشأن الإهانات العنصرية خلال المباريات، تتعلق اثنتان منها بفينيسيوس.

وذكرت الرابطة أنه تم التعرف على مشجع لريال مايوركا لإهانة فينيسيوس وسامو تشيكويزي مهاجم فياريال وحصلت الشرطة على أقواله.

وتتعلق الشكوى الثالثة بمشجع لمايوركا أهان فينيسيوس لكن لم تتعرف عليه السلطات حتى الآن.

وقدمت الرابطة ثماني شكاوى حتى الآن تخص العنصرية ضد فينيسيوس.

ورُفضت ثلاث شكاوى بينما يتم النظر في ثلاث شكاوى أخرى، تتعلق إحداها بواقعة تعليق مجسم يرتدي القميص رقم 20 الخاص بفينيسيوس مشنوقا في جسر خارج ملعب تدريبات ريال قبل مواجهة أتلتيكو في قمة العاصمة الشهر الماضي.

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