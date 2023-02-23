نيمار يرد بغضب على كامبوس: أنت لست مدرباً

كشفت تقارير صحافية أن النجم البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هاجم البرتغالي لويس كامبوس مدير الفريق الرياضي قائلا له "لست مدربي" بعد خسارة الفريق أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

وحدثت مشادة كلامية بعد خسارة الفريق الباريسي أمام موناكو الأسبوع الماضي وكان أطرافها الثنائي البرازيلي نيمار وماركينيوس والبرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي للفريق، وحينها لم يظهر للإعلام كما قيل في المشادة إلا أن نيمار بعدها بأيام تطرق للحادثة في المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

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وقال نيمار حينها إنه يجب القضاء على مسربي الإشاعات، وإن ما يحدث في غرف خلع الملابس يجب أن يبقى فيها، مضيفا أن حدة النقاش جزء من كرة القدم وتحدث في جميع الأندية.

وبحسب "لو باريزيان" الفرنسية فإن نيمار هاجم كامبوس قائلا له: ليس من حقك أن تتحدث إلي أنت لست مدربي.

وكانت الصحيفة نفسها نشرت في وقت سابق أن المدير الرياضي البرتغالي يتطلع إلى التخلص من نيمار إبعاده عن أسوار النادي العاصمي، خاصة أن تقارير ذكرت سابقا اهتمام الأميركي تود بويلي مالك نادي تشيلسي الإنجليزي بضمه في الصيف المقبل.