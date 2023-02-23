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جون موتسون
موتسون غطى 10 مونديالات ومثلها في كأس أوروبا

وفاة "صوت كرة القدم".. وبريطانيا تبكيه

لندن - رويترز
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توفي معلق مباريات كرة القدم البريطاني الشهير جون موتسون عن عمر 77 عاما بعد تغطية عشر نسخ لكأس العالم ومثلها ببطولة أوروبا و29 نهائيا لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأعلنت عائلة المعلق الذي اشتهر باسم "موتي" وبلقب "صوت كرة القدم" في بيان يوم الخميس عن وفاته.

وبدأ موتسون العمل بهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عام 1968 وتقاعد في 2018 بعد مباراة بين كريستال بالاس ووست بروميتش ألبيون.

وقالت لوسي فريزر وزيرة الثقافة والرياضة والإعلام في بريطانيا عبر "تويتر": كان جون موتسون حاضرا دائما في حياة الكثيرين منا، سنفتقده بشدة.

وكتب غاري لينيكر مهاجم إنجلترا السابق والمقدم الرياضي الحالي: حزين بشدة لسماع نبأ وفاة جون موتسون، معلق بارع وصوت كرة القدم في هذه البلاد خلال أجيال، سنفتقده بشدة.

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