تشافي بعد الإقصاء الأوروبي: خيبة أمل

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن فريقه كان يستحق أكثر من مجرد الهزيمة يوم الخميس بنتيجة 2 - 1على ملعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والخروج من مسابقة الدوري الأوروبي.

واقتنص مانشستر فوزا مثيرا من برشلونة 4 - 3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب ليحجز مقعده في دور الستة عشر من البطولة القارية.

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وفي المباراة تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73 على الترتيب.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) في إسبانيا يوم الخميس الماضي، قد انتهت بالتعادل 2 - 2، ليظفر مانشستر يونايتد بورقة الترشح للدور التالي في المسابقة القارية، عقب فوزه 4 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأكد تشافي أن أداء اللاعبين داخل ملعب أولد ترافورد كان ينبغي أن يكون مردوده أكبر، موضحا في تصريحات لمنصة "موفيستار بلاس" بعد المباراة: "في مثل هذه المباريات الإقصائية، التفاصيل تكون مهمة، أعتقد أننا كنا نستحق المزيد".

وأضاف "هدف التعادل نال منا، لقد فقدنا الكرة وهم تعادلوا، لقد لعبوا (مانشستر) بقدر أكبر من القوة ونحن تراجعنا بشكل أكبر في الشوط الثاني".

وأشار "كانت الكفة متساوية، مرت علينا لحظات شعرنا خلالها بأريحية كبيرة... هذه خيبة أمل كبيرة ولكن علينا أن نركز على البطولات المتبقية لنا، لدينا منافس هائل في انتظارنا".

وأكد "عليك بجلد الذات وأنا أفكر فيما نحتاجه من أجل التطور، ربما لا نشعر بالرضا، لكن هناك تغييرات هائلة مقارنة بالعام الماضي".

وختم تشافي بالقول "في العام المقبل علينا أن نتطور، هناك فرق كبيرة ومن الصعب المنافسة، في العام المقبل سنعود أقوى".