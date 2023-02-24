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المدرب الإسباني تولى التدريب خلفا لجونز

ساوثهامبتون يبقي على سيليس مدرباً حتى نهاية الموسم

ساوثهامبتون - فرانس برس
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أبقى نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم على خدمات المدرب الإسباني روبن سيليس حتى نهاية الموسم، وذلك خلفاً للويلزي نايثن جونز الذي أقيل من منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي، وفق ما أعلن يوم الجمعة.

وكانت بداية الإسباني البالغ من العمر 39 عاماً واعدة جداً كخلف مؤقت لجونز، إذ فاز ساوثهامبتون على تشلسي 1-صفر نهاية الأسبوع الماضي، ويمني النفس بأن يواصل الصحوة يوم السبت ضد الجريح الآخر ليدز يونايتد.

وقال ساوثهامبتون في بيان مقتضب يوم الجمعة "بإمكان نادي ساوثهامبتون لكرة القدم التأكيد اليوم أنه عين روبن سيليس مدرباً للفريق الأول حتى نهاية موسم 2022/23".

وتأتي الاستعادة بسيليس عقب إقالة جونز الذي صمد بدوره في هذا المنصب لثلاثة أشهر فقط بعدما عين خلفاً للنمساوي رالف هازنهوتل في نوفمبر الماضي.

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